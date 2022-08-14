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Общество

Глава Пензы поблагодарил строителей за их труд и профессионализм

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В воскресенье, 14 августа, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил строителей с профессиональным праздником.

«Этот день объединяет представителей многих профессий: от архитекторов, конструкторов, проектировщиков до штукатуров, маляров, каменщиков.

Вы занимаетесь почетным и ответственным делом, от которого во многом зависит внешний вид наших городов, комфорт их жителей. Результаты вашей работы видны каждому и поэтому имеют большую общественную значимость, ведь именно благодаря вам в населенных пунктах появляются новые объекты жилой и социальной инфраструктуры, они прирастают новыми кварталами и улицами», - отметил Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил строителей за нелегкий труд, профессионализм и верность выбранному делу, пожелал им здоровья, счастья, новаторских идей, надежных партнеров, неиссякаемой энергии, мира, добра и благополучия.

«Пусть успешно претворяются в жизнь все ваши самые смелые проекты и амбициозные планы, пусть всегда и во всем вам сопутствует удача», - сказал глава Пензы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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