В Пензе команды КВН шутили о быте юнармейского лагеря

13.08.2022 | 21:45

Участники сборов «Гвардеец» доказали своими выступлениями в игре КВН, что у них все в порядке не только с силой, но и с юмором.

В основу программы каждой команды легли, конечно, воспоминания из юнармейского лагеря, различные забавные случаи, происходившие там.

Свою программу подготовили гвардейцы из 14 областей и ДНР, всего пять команд, в каждой ребята из трех регионов. Придумывать шутки оказалось таким веселым занятием, что школьники с удовольствием жертвовали тихим часом.

«У нас как положено, после обеда. Но они до того были заинтересованы в этом КВН, что просили вместо отдыха порепетировать, потренироваться», - рассказал начальник юнармейских патриотических сборов ПФО «Гвардеец» Александр Булгаков.

Впервые Пензенская область стала постоянной площадкой лагеря «Гвардеец», и в этом году КВН провели в Доме офицеров, а не на территории артинститута.

«Такой зал, наличие софитов, сцены, огромного экрана позади. 400 мест в зале. Это, конечно, совсем другая атмосфера, нежели в маленьком зале. И совершенно другие эмоции», - отметил директор официальной лиги КВН «Сура» Михаил Кичатов.