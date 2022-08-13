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Общество

В Пензе команды КВН шутили о быте юнармейского лагеря

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Участники сборов «Гвардеец» доказали своими выступлениями в игре КВН, что у них все в порядке не только с силой, но и с юмором.

В основу программы каждой команды легли, конечно, воспоминания из юнармейского лагеря, различные забавные случаи, происходившие там.

Свою программу подготовили гвардейцы из 14 областей и ДНР, всего пять команд, в каждой ребята из трех регионов. Придумывать шутки оказалось таким веселым занятием, что школьники с удовольствием жертвовали тихим часом.

«У нас как положено, после обеда. Но они до того были заинтересованы в этом КВН, что просили вместо отдыха порепетировать, потренироваться», - рассказал начальник юнармейских патриотических сборов ПФО «Гвардеец» Александр Булгаков.

Впервые Пензенская область стала постоянной площадкой лагеря «Гвардеец», и в этом году КВН провели в Доме офицеров, а не на территории артинститута.

«Такой зал, наличие софитов, сцены, огромного экрана позади. 400 мест в зале. Это, конечно, совсем другая атмосфера, нежели в маленьком зале. И совершенно другие эмоции», - отметил директор официальной лиги КВН «Сура» Михаил Кичатов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Жукова
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Тупой юмор для сапогов

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А в каком месте надо смеятся вы подскажете командир?

Командир, как отмашку дам. Сразу зубы и показывай!

Гость||

Это и есть счастливое детство наших детишек!

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Опять из молодёжи клоунов хотят сделать

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Войсковой юмор для служак?

Имя: Гость
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