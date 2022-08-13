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Общество

На ул. Рахманинова активистка создала патриотическую клумбу

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Сделать патриотическую клумбу Татьяна Кудряшева собиралась, когда еще снег лежал на газоне. Она исполнила свою мечту. У 12-го дома на Рахманинова из цветов сотканы буквы Z и V.

«Я патриот России, я обожаю Владимира Владимировича, политику его полностью поддерживаю. Каждое утро и каждый вечер я смотрю передачи с Донбасса, прекрасно понимаю, что это необходимо, что это нужно прежде всего для нас, для наших внуков, детей. Увидела в компьютере и решила внедрить. Там было кустарником, а здесь я решила поярче сделать», - объяснила Татьяна.

Пламенно-яркие бархатцы, обрамленные декоративной полынью, огненные на серебристом фоне. Татьяна Кудряшева подобрала место так, чтобы во дворе было всем видно, прикинула, как будет освещать солнце, обдумывала, разметила линии.

«Протянула веревочку и дня три высаживала маленькими растениями. Сейчас уже все зацвело», - рассказала создательница клумбы.

Яркие цветы видно издалека. Татьяна Кудряшева следит за ними, поливает, выпалывает сорняки. Ничто не должно затенять символические буквы.

В следующем году активистка подберет другие растения для патриотической клумбы и сделает из них обрамление в виде георгиевской ленты.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Деменция

Гость||

Я тоже смотрю телевизор и люблю Путина.

Гость||

За родину! За Путина! Уррррраааа!!!

Гость||

Санкции ей на пользу.

Гость||

А поехать тудой слабо?

Гость||

Гость писал(a):

тудой слабо?
А накой?

Гость||

Гость писал(a):

Санкции ей на пользу.
Что русскому забава - то немцу смерть

Гость||

Создала замечально, можно по другому проявить было! Есть люди с аллегией на цветущие!!! Здоровью людей ущерб наносит! Курить вот нельзя, а травить людей с аллергией можно!

Гость||

Гость писал(a):

К патриотизму это не имеет
Как скажешь, мой сладкийГость писал(a):
Патриот России никогда не
Вы в слове "враг России" сделали сразу 6 ошибок

Гость||

Гость писал(a):

Вы в слове "враг России" сделали сразу 6 ошибок
Иди просохни. Опять враги тебя окружили.

Гость||

Портрет вождя есть?

Гость||

Жесть, слов нет, одни мысли......

Гость||

И это главное, что она сделала в своей жизни!

Гость||

Её детей,не дай Бог если они у неё есть,внуков,правнуков Вован лишил всего,даже последней пенсии,а она его боготворит.Одним словом дура.

Гость||

лучше бы добровольцем пошла.

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Имя: Гость
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