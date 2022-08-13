На ул. Рахманинова активистка создала патриотическую клумбу

13.08.2022 | 21:35

Сделать патриотическую клумбу Татьяна Кудряшева собиралась, когда еще снег лежал на газоне. Она исполнила свою мечту. У 12-го дома на Рахманинова из цветов сотканы буквы Z и V.

«Я патриот России, я обожаю Владимира Владимировича, политику его полностью поддерживаю. Каждое утро и каждый вечер я смотрю передачи с Донбасса, прекрасно понимаю, что это необходимо, что это нужно прежде всего для нас, для наших внуков, детей. Увидела в компьютере и решила внедрить. Там было кустарником, а здесь я решила поярче сделать», - объяснила Татьяна.

Пламенно-яркие бархатцы, обрамленные декоративной полынью, огненные на серебристом фоне. Татьяна Кудряшева подобрала место так, чтобы во дворе было всем видно, прикинула, как будет освещать солнце, обдумывала, разметила линии.

«Протянула веревочку и дня три высаживала маленькими растениями. Сейчас уже все зацвело», - рассказала создательница клумбы.

Яркие цветы видно издалека. Татьяна Кудряшева следит за ними, поливает, выпалывает сорняки. Ничто не должно затенять символические буквы.

В следующем году активистка подберет другие растения для патриотической клумбы и сделает из них обрамление в виде георгиевской ленты.