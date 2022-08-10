Общество

В Санкт-Петербурге увековечили память павших в годы войны пензенцев

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В среду, 10 августа, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, пребывающий с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, рассказал о значимом для всех жителей региона событии.

В этот день на Пискаревском кладбище была открыта мемориальная плита пензенским воинам, павшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

«Блокада Ленинграда - одна из самых трагических и героических страниц в истории нашей страны. Жители города 872 дня выдерживали осаду, умирали от голода и холода, погибали от бомбежек и артобстрелов, но не сдавались.

Свой вклад в спасение ленинградцев внесла и Пензенская область. В регион эвакуировали 15 промышленных предприятий из Ленинграда и области, более 8 тысяч жителей. Наши земляки сражались за Северную столицу и на поле боя», - напомнил Олег Мельниченко.

По его словам, теперь у родственников и потомков пензенцев, участвовавших в битве за Ленинград, появилось место, куда они могут прийти, чтобы поклониться павшим.

«Сегодня я возложил цветы от всех жителей региона, благодарных предкам за их стойкость и мужественность», - добавил губернатор.

Олег Мельниченко отметил, что Пензенскую область и Санкт-Петербург объединяет большая история. Для укрепления связей между правительствами субъектов было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

«В начале XX века пензенский помещик и предприниматель Владимир Воейков наладил поставки к императорскому двору минеральной воды из источника в Пензенской губернии. И сегодня наши предприниматели готовы возродить традицию поставок в город на Неве пензенских товаров. Предложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову рассмотреть возможность открытия торгового дома Пензенской области. Это станет большим шагом в развитии нашего сотрудничества», - рассказал Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что объединение способствует решению задач по обеспечению страны промтоварами, разработке и внедрению высокотехнологичной продукции, а также укрепляет культурные связи.

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Источник — фото pnzreg.ru
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