Общество

Бренд «Индилайт» от «Дамате» запустил кулинарный проект

Печать
Telegram

Бренд «Индилайт» крупнейшего в РФ производителя индейки «Дамате» и сеть магазинов «Магнит» запустили совместный кулинарный проект.

Теперь на сайте gastronom.ru можно научиться готовить блюда из продукции глубокой переработки индейки «Индилайт». Спецпроект «Быстро, вкусно, натурально. Так бывает? Готовим с «Индилайт» расскажет про принципы здорового питания и сбалансированного рациона, поделится советами диетологов и экспертов по питанию.

Для контента на сайте gastronom.ru создали новый раздел. Здесь размещены 12 необычных рецептов из продукции бренда «Индилайт»: ветчин, колбас, сосисок, наггетсов. Посетители ресурса могут ознакомиться с информацией о пользе мяса индейки, преимуществах колбасной продукции из нее.

Кроме того, желающим предлагается «заглянуть» на крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки и узнать, как и с помощью каких современных технологий там изготавливают продукцию.

Проекты на кулинарных сайтах помогают увеличить узнаваемость бренда, расширить восприятие продукта потребителями и научить их готовить интересные, вкусные и полезные блюда из индейки.

Поподробнее ознакомиться со спецпроектом можно по ссылке.

Gastronom.ru - кулинарный интернет-портал, на котором собрано более 40 тысяч уникальных рецептов от профессиональных поваров и пользователей сайта, а также есть статьи о путешествиях, новых ресторанах, здоровом питании, детях и многом другом. Площадку ежемесячно посещают 5 млн человек, которые увлекаются приготовлением еды и следят за трендами в кулинарии. Многие рецепты на ресурсе составлены редакцией, использованы профессиональными поварами в собственной кулинарной студии издательства и сопровождаются красочными фотографиями фуд-фотографов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте