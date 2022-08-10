Бренд «Индилайт» от «Дамате» запустил кулинарный проект

10.08.2022 | 15:08

Бренд «Индилайт» крупнейшего в РФ производителя индейки «Дамате» и сеть магазинов «Магнит» запустили совместный кулинарный проект.

Теперь на сайте gastronom.ru можно научиться готовить блюда из продукции глубокой переработки индейки «Индилайт». Спецпроект «Быстро, вкусно, натурально. Так бывает? Готовим с «Индилайт» расскажет про принципы здорового питания и сбалансированного рациона, поделится советами диетологов и экспертов по питанию.

Для контента на сайте gastronom.ru создали новый раздел. Здесь размещены 12 необычных рецептов из продукции бренда «Индилайт»: ветчин, колбас, сосисок, наггетсов. Посетители ресурса могут ознакомиться с информацией о пользе мяса индейки, преимуществах колбасной продукции из нее.

Кроме того, желающим предлагается «заглянуть» на крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки и узнать, как и с помощью каких современных технологий там изготавливают продукцию.

Проекты на кулинарных сайтах помогают увеличить узнаваемость бренда, расширить восприятие продукта потребителями и научить их готовить интересные, вкусные и полезные блюда из индейки.

Поподробнее ознакомиться со спецпроектом можно по ссылке.

Gastronom.ru - кулинарный интернет-портал, на котором собрано более 40 тысяч уникальных рецептов от профессиональных поваров и пользователей сайта, а также есть статьи о путешествиях, новых ресторанах, здоровом питании, детях и многом другом. Площадку ежемесячно посещают 5 млн человек, которые увлекаются приготовлением еды и следят за трендами в кулинарии. Многие рецепты на ресурсе составлены редакцией, использованы профессиональными поварами в собственной кулинарной студии издательства и сопровождаются красочными фотографиями фуд-фотографов.