Общество

В Пензенской области за сутки выявили 68 заразившихся COVID

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В Пензенской области во вторник, 9 августа, подтвердилось 68 случаев коронавирусной инфекции. Это на два меньше, чем выявили 8-го числа (70).

Большинство заразившихся - жители районов области.

В суточную статистику вошли Пенза (24 случая инфекции), Заречный (8), Сердобский (6), Каменский, Пензенский (по 5), Бессоновский, Кузнецкий (по 4), Нижнеломовский (3), Земетчинский, Сосновоборский (по 2), Лопатинский, Неверкинский, Пачелмский, Тамалинский, Шемышейский (по 1) районы.

Госпитализированы 19 человек.

За сутки медики выписали 19 пациентов и зарегистрировали 3 новые смерти.

Итого случаев подтвержденной инфекции - 189 691, выздоровевших - 182 683, умерших - 6 007, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Гость||

брехня!катитесь колбаской подальше!

Гость||

да плевать на это ОРВИ

Гость||

Где стоны бараномасочников? Не слышно. Интересно, а как они сейчас в магазин ходят?

Гость||

а с чем связан такой большой процент госпитализаций?

Гость||

Гость писал(a):

а с чем связан такой большой процент госпитализаций?
План из центра.

Гость||

Предполагаем что данные не отражают реальных цифр и как всегда искажены!

Имя: Гость
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