В Пензенской области за сутки выявили 68 заразившихся COVID

09.08.2022 | 14:09

В Пензенской области во вторник, 9 августа, подтвердилось 68 случаев коронавирусной инфекции. Это на два меньше, чем выявили 8-го числа (70).

Большинство заразившихся - жители районов области.

В суточную статистику вошли Пенза (24 случая инфекции), Заречный (8), Сердобский (6), Каменский, Пензенский (по 5), Бессоновский, Кузнецкий (по 4), Нижнеломовский (3), Земетчинский, Сосновоборский (по 2), Лопатинский, Неверкинский, Пачелмский, Тамалинский, Шемышейский (по 1) районы.

Госпитализированы 19 человек.

За сутки медики выписали 19 пациентов и зарегистрировали 3 новые смерти.

Итого случаев подтвержденной инфекции - 189 691, выздоровевших - 182 683, умерших - 6 007, сообщили в региональном оперативном штабе.