Пензячка раскритиковала работу ландшафтных дизайнеров в городе

09.08.2022 | 16:49

Жительница Пензы Людмила Г. пожаловалась на работу МУП «Зеленое хозяйство». Свое обращение она оставила на странице губернатора в «Одноклассниках».

«Почему при реставрации скверов в центре города вырубаются здоровые деревья??? Почему из красивых кустов сирени возле бассейна «Сура» сделали живую изгородь высотой 1 м и длиной 15 м и четвертый год их подрезают. Если там не нужна сирень, то все скверы можно засадить этой рассадой. В городе очень мало цветущих кустов. Перестали высаживать кусты жасмина, шиповника... Это неприхотливые растения! У нас в городе есть дизайнер ландшафта или только числится?» - обратилась женщина к главе региона.

К своему сообщению она прикрепила фотографии кустов сирени возле бассейна, которые, по ее словам, обрезают четыре года подряд, не позволяя цвести.

«Там нет сухих веток. Была красивая, здоровая сирень, высотой до трех метров, а теперь что это??? Изгородь...» - возмутилась Людмила.

Представитель регионального правительства объяснил, что все зеленые насаждения в границах городской черты, независимо от форм собственности, составляют зеленый фонд Пензы. Весь комплекс агротехнических мер ухода за ними выполняется владельцами насаждений или специализированными организациями на основании заключенных договоров.

«Применяются следующие требования к посадочному материалу: саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями; для посадок на территории парков, ветро- и снегозащитных полос следует использовать саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся к первой группе (лиственные: I сорт - высота саженца 2,0-2,5 метра, II сорт - высота саженца 1,5-2,0 метра; хвойные: I сорт - высота саженца 0,4-1,0 метра, II сорт - высота саженца 0,35-1,0 метра), а также саженцы декоративных кустарников лиственных пород (I сорт - высота надземной части свыше 0,3 метра, II сорт - высота надземной части 0,2-0,7 метра) и декоративных кустарников хвойных пород (I сорт - высота надземной части свыше 0,3 метра, II сорт - высота надземной части 0,2-0,5 метра)», - говорится в ответе.