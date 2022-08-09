Пензенцы провели Всемирный день книголюбов в библиотеке

09.08.2022 | 19:35

Книга не только источник информации, это еще и портал, через который можно путешествовать по выдуманным мирам, попадать в прошлое и будущее, смотреть чужими глазами. Всемирный день любителей чтения - редкий случай, когда в помещении с книгами разрешают шуметь.

В модельной библиотеке самые маленькие ценители чтения узнали историю котенка Кис-кис и щенка Фу-фу, персонажей книги Екатерины Матюшкиной. Детям в игровой форме рассказали об особенностях профессии следователя. Например, зачем сыщикам нужна маскировка и как снять отпечатки пальцев. Таким образам малышам открылся новый жанр литературного мира.

«Доказано статистически, что большее количество людей в мире читают детективы. Я посчитала, что пора знакомить с этим жанром и самых маленьких читателей», - рассказала библиотекарь Мария Макеева.

В библиотеку взрослые фанаты загадок захаживают часто. И хотя многие произведения экранизируют, для многих читателей уже внутренняя потребность - держать книгу в руках, перелистывать страницы, давать полет фантазии.

«С супругом читали «Код да Винчи» просто с таким упоением, нам так нравилось. И когда вышел фильм, мы захотели пойти. И все равно впечатлений от прочтения книги во много раз больше», - отметила жительница г. Пензы Наталья Ибрагимова.

Между кинолентой и печатным изданием выбирают второе и подростки. Не читающая молодежь лишь стереотип. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2020 году 83% всех книголюбов России составили именно представители нового поколения.

Жительница Пензы Анастасия Ионова теряется, когда ее спрашивают о количестве прочитанных книг. Их уже давно не сосчитать.

«Очень много. Такие моменты бывают в жизни… Я беру книгу и читаю, погружаюсь и забываю иногда о проблемах», - поделилась Анастасия Ионова.

Всемирный день книголюбов - отличный повод провести вечер с чашкой чая и любимым томиком в руках. Нейропсихологи утверждают, что чтение снижает уровень стресса на 68%.