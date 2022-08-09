Пензенские агрохимики получили уникальное оборудование

09.08.2022 | 20:16

Сбылась мечта пензенских агрохимиков. Из двадцати филиалов Всероссийского центра карантина растений только у них есть уникальное оборудование, которое позволяет определять показатели безопасности зерна, продуктов его переработки, а также плодовоовощных культур. Испытательную лабораторию оснастили по последнему слову техники.

«Два масс-спектрометра на основе газового и жидкостного хроматографа, позволяющего определить более тысячи наименований пестицидов. Получается, в настоящее время мы можем обеспечить доказательную базу технического регламента о безопасности зерна полностью», - сообщила заведующая испытательной лабораторией Пензенского филиала Всероссийского центра карантина растений Светлана Даньшина.

Оборудование настолько чувствительно, что улавливает даже самые низкие концентрации веществ в пробах.

«Если первоначально настройку делать и человек зашел и от него пахнет духами, он нам разложит весь спектр этих духов на составляющие», - пояснила агрохимик Пензенского филиала Всероссийского центра карантина растений Ольга Краюхина.

Помимо двух масс-спектрометров, каждый из которых используется в конкретном случае, в лабораторию поступил и экстрактор. Прибор необходим в цепочке исследований сельхозпродукции на наличие пестицидов.

«При высоком давлении и определенной температуре очень качественно извлекается нужное вещество для его определения», - рассказала агрохимик Пензенского филиала Всероссийского центра карантина растений Елена Кабирова.

Продукцию на исследования в центр привозят пензенские сельхозпроизводители. Каждый образец зашифрован. Коллектив лаборатории не знает, с исходным материалом из какого района и какого предпринимателя работает. Главное - дать развернутый анализ и выяснить, содержатся ли в продукции вредные вещества.

Пока такие в сданных на исследование образцах не обнаружены.