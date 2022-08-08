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Общество

Жителей дома на Ставского удивили суммы в квитанциях

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На Ставского, 23а, содержать жилье стало намного дороже. Раньше тариф был 9 рублей 44 копейки с квадратного метра площади, теперь - 14 рублей 26 копеек. Общая сумма напрягла многих, особенно в соотношении с оказанными обслуживающей компанией услугами.

«Было 500 рублей, сейчас 800. Но ничего не делается, не убирается подъезд и дворника у нас нет. Мы только платим деньги и все», - сообщила жительница дома № 23а на ул. Ставского Екатерина Безюряева.

В министерстве жилищно-комунального хозяйства и гражданской защиты населения области пояснили: начал действовать муниципальный тариф.

«Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не определен способ управления, не проводились общие собрания по определению тарифа за ремонт и содержание жилья, в таких домах устанавливается муниципальный тариф», - рассказал первый заместитель министра ЖКХ и ГЗН области Андрей Цесарев.

Но также известны случаи, когда некоторые УК быстро подстроились под ситуацию и решили воспользоваться термином «муниципальный тариф».

«Если на общем собрании собственников устанавливался ранее тариф, то применять муниципальный путем повышения его без очередного собрания собственников запрещено. Муниципальный тариф только устанавливается на тех домах, где не был определен способ управления либо не был выбран тариф», - пояснил Андрей Цесарев.

На Ставского, 23а, он правомерен, так как обитатели малоквартирного дома УК не выбирали и тариф не рассчитывали. Но в министерстве есть несколько жалоб, по фактам проводится проверка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В министерстве жилищно-комунального хозяйства и гражданской защиты населения области пояснили: начал действовать муниципальный тариф.
Ключевое слово:защита?

Гость||

Почему они удивляются? Мы же все голосовали за это.

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