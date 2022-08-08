Владельцы дач в СНТ «Гудок» выступили за смену председателя

08.08.2022 | 20:18

Дачи подождут, пока их владельцы решат важные вопросы. На внеочередном собрании члены СНТ «Гудок» хотели потребовать отчет от действующего председателя, выяснить финансовые вопросы. Также в повестке было прекращение полномочий руководителя и членов правления.

«У нас все нормально в обществе, все есть. И мы стараемся, чтобы все было», - сообщил председатель правления СНТ «Гудок» Николай Зубарев.

Так не считает группа, которая инициировала сбор. Есть нерешенные проблемы в СНТ, и развития нет.

«У нас многие дачи брошены из-за того, что до них просто не доехать. Дороги у нас не делаются, и если какие-то проулки обсыпаются, то лично самими дачниками. Мы скидывались, свою улицу обсыпали. У нас очень большие проблемы со светом, сети провисают, столбы гнилые, падают», - пожаловалась участница собрания Светлана Митрошина.

Список претензий объемный, их высказывали во время собрания.

В обществе почти две тысячи участков. На очном собрании должно быть свыше половины, чтобы принимать решения большинством голосов. Но присутствовала едва ли треть.

Революции в СНТ не произошло. Председатель правления слагать полномочия по доброй воле не хочет. Но собрание подтвердило раскол. Развитие будет зависеть от перевеса сторон. Стартует следующий этап - очно-заочное голосование.