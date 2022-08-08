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Общество

Владельцы дач в СНТ «Гудок» выступили за смену председателя

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Дачи подождут, пока их владельцы решат важные вопросы. На внеочередном собрании члены СНТ «Гудок» хотели потребовать отчет от действующего председателя, выяснить финансовые вопросы. Также в повестке было прекращение полномочий руководителя и членов правления.

«У нас все нормально в обществе, все есть. И мы стараемся, чтобы все было», - сообщил председатель правления СНТ «Гудок» Николай Зубарев.

Так не считает группа, которая инициировала сбор. Есть нерешенные проблемы в СНТ, и развития нет.

«У нас многие дачи брошены из-за того, что до них просто не доехать. Дороги у нас не делаются, и если какие-то проулки обсыпаются, то лично самими дачниками. Мы скидывались, свою улицу обсыпали. У нас очень большие проблемы со светом, сети провисают, столбы гнилые, падают», - пожаловалась участница собрания Светлана Митрошина.

Список претензий объемный, их высказывали во время собрания.

В обществе почти две тысячи участков. На очном собрании должно быть свыше половины, чтобы принимать решения большинством голосов. Но присутствовала едва ли треть.

Революции в СНТ не произошло. Председатель правления слагать полномочия по доброй воле не хочет. Но собрание подтвердило раскол. Развитие будет зависеть от перевеса сторон. Стартует следующий этап - очно-заочное голосование.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Была у нас председатель,аки клещ,выкинули с трудом. На анализ в прокуратуру правда не сдавали...

Гость||

Где это Гудок территориально?

Гость||

Все председатели что СНТ , что Гаражного кооператива есть суть Мошенники. А этот по кадрам видно , опытный пёс, наверняка при советской власти был в КПСС и числился каким нибудь маленьким начальником!

Гость||

Гость писал(a):

числился каким нибудь маленьким начальником!
Попадание на 100%, жулик из жуликов

Гость||

Типичная вертикаль по путиноидски. Избирайте другого и платите членские взносы ему. У бывшего не смотря на все его бумажки доля не более чем 1 в общей доле. Ему даже кран принадлежит только на 1/2000 и его голос кому его открывать такой же.

Имя: Гость
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