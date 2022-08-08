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Общество

В Пензенской области выявили множество нарушений в сфере опеки

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В Пензенской области прокуратура выявила разнообразные нарушения в сфере опеки и попечительства.

Так, в ряде случаев детей не защищали от жестокого обращения со стороны отцов и матерей. В Пензе и Колышлейском районе органы опеки долго не инициировали процедуру лишения родительских прав при наличии оснований.

«Не принимались достаточные меры к защите прав и законных интересов детей, находящихся в условиях, представляющих угрозу их жизни, здоровью и развитию. К примеру, в случаях игнорирования матерями элементарных потребностей детей в лечении, в пище, имевших место в Белинском и Сердобском районах», - уточнили в региональной прокуратуре.

При передаче детей в приемные семьи решения о назначении опекунов принимались без учета интересов ребят, а ранее принятые не пересматривались, даже если на то были причины.

В Белинском районе детей передали на воспитание женщине с хроническим алкоголизмом, состоящей на учете нарколога и совершившей преступление. Только после вмешательства надзорного органа опека была отменена.

В Кузнецке девочку, оставленную отцом в доме ребенка, неправомерно передали под опеку, несмотря на наличие у нее матери (анкету составили с грубыми нарушениями - без учета имеющихся родственных связей, хотя соответствующая справка в личном деле была). Мать же после этого обратилась с заявлением о возвращении ей дочери.

«В целях устранения нарушений закона и недопущения их впредь в адрес начальника управления образования г. Кузнецка надзирающим прокурором 11 марта 2022 года внесено представление», - сообщили в прокуратуре.

Среди нарушений также несвоевременное отстранение опекунов от возложенных на них обязанностей в связи с их ненадлежащим исполнением.

«Прокурорами давалась надзорная оценка непроведению органами опеки и попечительства Белинского, Бессоновского, Вадинского, Земетчинского, Каменского, Нижнеломовского, Никольского, Шемышейского районов, ЗАТО г. Заречного проверок условий жизни и воспитания подопечных, истребования отчетов у опекунов об использовании имущества подопечных. Значительное число нарушений в указанной сфере выявлено и в работе Управления образования г. Пензы», - добавили в прокуратуре.

Для устранения нарушений, усиления контроля за реализацией переданных полномочий министру образования области Алексею Комарову внесли представление.

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Гость||

И что это так озаботились, все было шито-крыто, а тут вдруг такая деятельность? Похоже, кому-то готовятся увольнения по несоответствию занимаемой должности, потому что у кого-то детки подросли и их надо в теплые бюджетные места на работу устраивать.

Гость||

Еще бы Пачелмский район проверили. Бездействие опеки по опекаемым детям полное.опекуны творят все, что хотят

Имя: Гость
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