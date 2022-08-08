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Общество

«Русмолко» - в тройке крупнейших производителей молока России

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Компания «Русмолко» второй год подряд вошла в тройку крупнейших производителей молока в России. Рейтинг топ-30 производителей опубликован Союзмолоко.

В 2021 году объем производства «Русской молочной компании» значительно возрос - на 34%, до 175 тыс. тонн молока. Это позволило ей стать лидером по годовому приросту объемов среди крупнейших игроков рынка.

Ежегодный прирост объемов производства - результат планомерной реализации стратегии развития молочного направления компании, главными целями которой является увеличение производства молока и реализация потенциала молочного стада. «Русмолко» строит новые фермы и модернизирует действующие. Так, в 2021 году открылась крупнейшая в стране ферма замкнутого цикла на 7 200 дойных коров. После выхода на полную мощность предприятие будет производить 100 тысяч тонн молока в год.

Кроме того, «Русмолко» продолжает внедрять современные технологии в процессы доения, кормления, воспроизводства и выращивания молодняка на предприятиях в Пензенской области.

Повышению показателей способствует и активная работа по улучшению кормовой базы и генетического потенциала животных.

На сегодняшний день на фермах компании содержится более 31,5 тыс. голов. Средний надой составляет 12 тонн молока в год на одну голову.

Рейтинг крупнейших производителей молока России выпускается Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) ежегодно. Объем производства лидеров рынка в сумме составил 3,87 млн тонн - на 9%, или на 320 тыс. тонн, больше, чем годом ранее. На долю участников списка пришлось 16% от общего валового надоя товарного молока в стране. При этом прирост в топ-30 оказался выше, чем в целом в отрасли (плюс 250 тыс. тонн).

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