В Пензенской области за полгода родилось более 4 000 детей

07.08.2022 | 16:08

В Пензенской области, по информации Росстата, в июне умерли 1 439 жителей, что на 504 меньше, чем за тот же период прошлого года (1 943).

В первый месяц лета в регионе родилось 739 детей, двое младенцев скончались в возрасте до года. В июне 2021-го на свет появилось 928 малышей, зарегистрирована смерть 5 новорожденных.

В июне естественная убыль населения - 700 человек. В аналогичном месяце минувшего года данный показатель составил 1 015.

За первый месяц лета отношения зарегистрировала 801 пара (на 66 меньше, чем в июне 2021-го). 463 семьи распались (на 31 меньше).

В регионе за полгода родилось 4 051 человек, умерло в 2,5 раза больше - 10 386. Число заключенных за это время браков чуть превысило количество разводов: 2 543 и 2 458 соответственно.