В Пензе хотят реконструировать транспортное кольцо в Гидрострое

07.08.2022 | 14:44

Крупный транспортный узел в Гидрострое не считается безопасным ни для водителей, ни для пешеходов.

На это в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте» указал пользователь Константин. Речь идет о кольце на выезде из города в сторону Шемышейки.

«Со стороны Шемышейки въезд в город на это кольцо ограничивает одна полоса в 4 метра, а на выезд – одна полоса с очень неадекватной светофорной системой. По периметру кольца уже понатыкали торговых центров и ларьков, куча остановок общественного транспорта да прямо на кольце! А дальше до кладбища уже и магазины, и заправки, и жилые дома», - перечислил пензенец.

По его словам, движение на данном участке организовано плохо, водители регулярно нарушают правила, что создает аварийные ситуации.

«Автомобилисты выбираются через стоянки торговых центров, поворачивают налево не со своей полосы», - отметил Константин.

По мнению мужчины, кольцо на Гидрострое следует убрать и сделать две полосы для желающих выехать в сторону Шемышейки, а также расширить въезд в Пензу до двух рядов.

«А то как организовать это кольцо у мэрии денег нет, а как вполне себе работающие светофоры во всей Терновке на новые заменить, так нашлись. Еще бы узнать, зачем они их поменяли, все же работало», - высказался Константин.

На пост мужчины отреагировал представитель правительства области.

«В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию данного участка дороги, при наличии финансирования строительно-монтажные работы будут выполнены в 2023-2025 годах», - гласит его ответ.