Общество

Портал PenzaInform.ru назвал главные события уходящей недели

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Портал PenzaInform.ru по традиции подвел итоги недели и назвал события, получившие наибольший отклик среди читателей за последние семь дней.

Так, тревогу вызывает постепенно ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в регионе: число новых случаев начало увеличиваться.

Рост показателей стал заметен в июле: если в первой половине месяца диагноз ставили 30-40 пациентам, то во второй - 40-50. В августе же суточный прирост превысил отметку в 65.

Новую волну заболеваемости коронавирусом ждут в сентябре. Регион так и не смог выйти из красной зоны.

Значимым в информационном поле оказалось известие об оглашении приговора педагогу пензенского училища олимпийского резерва.

Во время урока женщина поделилась с учениками ложными данными, раскритиковала ход специальной военной операции на Украине. Ученики рассказали об этом куда следует, и в отношении учителя возбудили уголовное дело.

Суд признал женщину виновной в распространении ложной информации и приговорил к 5 годам лишения свободы условно. 3 года ей будет запрещено заниматься педагогической деятельностью.

Наконец, общественный резонанс вызвало сообщение о частичном спуске воды из пруда у горбольницы № 6 в Арбекове. Необходимость в расчистке дна назрела: водоем давно источает неприятный запах.

Людей попросили не купаться в том, что осталось, и вообще не использовать пляж как зону отдыха. На объекте установили круглосуточное наблюдение.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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