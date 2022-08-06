Общество

Пензенцам расскажут об августовских метеорных потоках

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В четверг, 11 августа, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова все желающие (6+) смогут побывать на лекции «Персеиды - главное сокровище звездного неба августа».

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Все, кто неравнодушен к астрономии, смогут узнать о том, что такое метеорные потоки: как они рождаются, откуда прилетают и почему в августе наблюдается одно из самых эффектных и красивых зрелищ в ночном небе.

Также гостям расскажут, чем отличаются метеориты, астероиды и кометы друг от друга и откуда пошла традиция загадывать желания при виде падающей звезды.

Кроме того, можно будет узнать, как и где лучше наблюдать звездопад.

Библиотека находится по адресу: Пенза, проспект Строителей, 168а. Начало в 18:00.

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Источник — фото pixabay.com
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