Пензенцам предлагают обменяться ненужными вещами

06.08.2022 | 19:56

Экоактивисты приглашают всех желающих на своп-пикник. Это означает, что можно принести вещи на обмен. То есть отдать ненужное (не путать с порванным, разбитым и просто тем, что нужно выкинуть) и взять приглянувшееся.

Подобные акции волонтеры организуют раз в квартал, но эту обещают сделать особенной.

«Кроме самого обмена вещами, на мероприятии будет лекция, мастер-классы, конкурсы, много развлекательных активностей», - рассказала экоактивистка Надежда Кузнецова.

Через все это организаторы стремятся донести главную идею.

«В нашей жизни сейчас слишком много вещей, которыми мы не пользуемся и которые превращаются в мусор. Мы хотим привлечь внимание к тому, что нужно включаться в осознанное потребление. Это должно стать не какой-то модной фишкой, а повседневностью для каждого горожанина», - подчеркнула Надежда.

Для обмена можно принести одежду, обувь, аксессуары, интерьерные вещи, комнатные растения, посуду, книги, канцтовары. Своп-пикник пройдет в воскресенье, 7 августа, в парке «Комсомольский» с 11:00 до 18:00.