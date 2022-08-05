Своя однокомнатная в ЖК «Парк Рояль» по цене съемной

05.08.2022 | 14:34

Кажется, что снимать квартиру дешевле, чем купить свою. Но, если изучить вопрос повнимательнее, можно прийти к другим выводам.

Так, на квартиры строительного холдинга «Термодом» распространяется программа с ипотекой от 0,1% годовых и первоначальным взносом от 15%.

Со ставкой 0,1% годовых ежемесячный платеж за 1-комнатную в ЖК «Парк Рояль» площадью 40,84 кв. м составит 11 262 рубля *. В этой квартире есть спальня площадью 14,5 кв. м и просторная кухня (15,2 кв. м) - хватит места для обеденной зоны и уютного дивана, чтобы общаться с близкими было удобнее.

И эти 11 300 в месяц нужно платить не за чужую, а за свою квартиру. Можно сделать ремонт, какой хочется, завести домашних животных, ведь больше нет никакого «хозяин против».

Купить квартиру и оформить ипотеку помогут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Сайт termodom-pnz.ru.

* Расчет приведен исходя из следующих условий: стоимость квартиры с учетом субсидирования - 4 683 353 рубля, ставка - 0,1%, первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 360 месяцев. Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на https://наш.дом.рф.

Процентная ставка 0,1% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования, в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей - для иных регионов Российской Федерации. Первоначальный взнос - от 15 до 80% (включая оба значения) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - не более 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 (включительно). Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам можно узнать на сайте psbank.ru или по телефону кол-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 28.06.2022. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.