Общество

Ручей Безымянный вышел из русла и затопил прибрежные зоны

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Безымянный разбушевался. Вода покидает русло ручья и понемногу приближается к дачам в низине перед плотиной в СНТ «Зеленая поляна».

«Метров 15 или 20 получается - как весенний разлив», - сообщила член СНТ «Зеленая поляна» Любовь Брусникина.

Обычно Безымянный ведет себя в рамках приличия, но если вешние воды обильные, позволяет вольности в виде подтопления прибрежной зоны. Теперь же август, последние дни зной и сушь, а все льется через края.

«Я с утра подошла сюда, хотела воды набрать в ведра. Смотрю, мутная вода с неприятным запахом. И самое главное, она имела сравнительно быстрое течение и стала подступать к нам. Картошку уже заливает», - пожаловалась член СНТ «Зеленая поляна» Ирина Кулакова.

Ручей для дачников поилец и кормилец, из него черпают воду для полива, качают насосом. Самые отчаянные купаются.

Дачникам страшно поить растения пенистой жидкостью, но другой все равно нет. Несколько лет назад было нечто подобное, рыба всплывала кверху брюхом. Теперь такого не наблюдают, а вода за сутки стала чище.

Накануне члены СНТ вызывали разных специалистов, те взяли пробы. Но разлив продолжается.

Возможно, это имеет отношение к очистке пруда в районе больницы имени Захарьина - водоемы связаны. Точно скажут специалисты, когда все обследуют.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Пипец картофану...

Гость||

а специалисты кто?

Гость||

Тут спецы не помогут и так ясно от 6 потекло.

Имя: Гость
Комментарий:

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