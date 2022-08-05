Общество

Пензячек приглашают на бесплатный осмотр к женскому врачу

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В Пензе пройдут «Дни женского здоровья», цель которых - предотвращение заболеваний органов репродуктивной системы и гормональных нарушений.

Акция будет организована в женских консультациях Пензенского городского родильного дома: центральной, № 2 и 3.

Врачи - акушеры-гинекологи проведут профилактические осмотры всех желающих женщин и при необходимости назначат лечение.

«Пройти профилактический осмотр можно 6, 13, 20, 27 августа с 9:00 до 13:00 по адресам: г. Пенза, ул. Пушкина, 56, и г. Пенза, ул. 8 Марта, 27а. Телефон для справок 45-45-06», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото https://health.pnzreg.ru
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Гость||

Щас понесется комментирование...

Гость||

На лавочках или на пеньках???

Гость||

А я схожу. Пущай он мне яйца пощупает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

г. Пенза, ул. 8 Марта, 27а.
Там такой доктор работает!Я польше туда не нагой,просто я не любительница жесткого фистинга!

Имя: Гость
Комментарий:

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