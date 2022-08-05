Общество

Пензенцев заинтересовали ресейл-платформы

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Покупки на вторичном рынке стали больше интересовать российских потребителей. Суммарный трафик на сайтах 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ вырос в этом году на 33% по сравнению с январем - июлем 2021 года. В Пензенской области рост составил 20%. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основе анализа больших данных.

Рост ускорился во втором квартале, после ухода ряда популярных брендов с российского рынка и сокращения поставок товаров класса люкс из США и Европы. Так, за январь - март трафик абонентов «МегаФона» увеличился на 23,4% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, а в апреле - июне - уже на 42,7%. У пензенцев во втором квартале интерес вырос на 31%.

В 10 раз быстрее универсальных площадок растут специализированные ресейл-платформы, которые работают с определенной категорией товаров: дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами или потребительской электроникой.

Такие платформы предлагают удобный сервис, в том числе доставку, и подтверждают качество товаров. Для потребителей шопинг на этих ресейл-платформах прозрачнее и безопаснее, чем покупки у незнакомых людей, так что доверие к таким площадкам растет.

За январь - июль 2022 года трафик абонентов «МегаФона» на специализированных площадках увеличился на 195% против 32% на универсальных, хотя по числу посетителей они пока несравнимы.

Ресейл - один из главных трендов мирового ретейла: только за последний год на этот рынок вышли сразу несколько крупных производителей одежды, обуви, аксессуаров. По оценке McKinsey, глобальный рынок вторичной продажи товаров будет расти на 10-15% ежегодно в течение ближайшего десятилетия. Среди причин - тренд на осознанное потребление и заботу об экологии и рост доли представителей более молодого поколения среди покупателей.

Укрепление среди россиян тренда на разумное потребление подтверждает и проект «МегаФона». В апреле оператор вышел в сегмент восстановленной техники, вместе с компанией SmartBazar предложив покупателям возможность как продать свой старый смартфон и получить за него деньги в салонах по всей стране, так и с выгодой купить восстановленные устройства с гарантией.

За первые три месяца действия программы продажи восстановленных смартфонов в интернет-магазине «МегаФона» вдвое превысили план. Активнее всего продают и покупают восстановленные гаджеты в тех регионах, где потребители традиционно первыми пробуют все новое - в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но партнеры видят рост спроса и в остальных частях страны.

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