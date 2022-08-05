Общество

На фестивале «Кинометрия» пензенцам покажут комедийную драму «Бабки»

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В воскресенье, 7 августа, пройдет третий кинопоказ под открытым небом в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе интернет-провайдером «Ростелеком».

Зрители увидят комедийную драму «Бабки» (16+) из коллекции цифрового видеосервиса Wink. Это ироничная авантюрная кинокартина с искрометным дуэтом Ольги Волковой и Анны Алексахиной. Фильм, который вышел в прокат в 2021 году, снял молодой режиссер и продюсер Никита Владимиров - внук знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих.

Кроме увлекательного просмотра фильма, гости киносеанса смогут поучаствовать во флешмобе с аниматорами в образе известных киногероев. На площадке традиционно будет работать фуд-корт с попкорном, сладкой ватой и напитками.

Перед просмотром картины среди посетителей «Кинометрии» пройдет розыгрыш сертификатов на бесплатную двухмесячную подписку «Трансформер» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 249 телеканалов и 50 тыс. фильмов, мультфильмов и сериалов.

Начало фестиваля в 20:30 на открытой площадке на улице Ульяновской, 91а, напротив гипермаркета «Вектор» вблизи федеральной трассы М5 «Урал».

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