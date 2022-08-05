Клиенты банка «Кузнецкий» оценили удобства приложения Mir Pay

05.08.2022 | 11:42

Клиенты банка «Кузнецкий» по достоинству оценили удобства оплаты покупок с использованием мобильного приложения Mir Pay, разработанного платежной системой «Мир».

После того как банк предоставил своим клиентам этот сервис, владельцы карт «Мир» стали использовать приложение Мir Рау. Сразу было зафиксировано множество платежей с использованием быстрой и безопасной оплаты со смартфона.

«Популярность данного сервиса объясняется простой установкой приложения на смартфон. Достаточно зарегистрироваться в Mir Pay - и после оплаты можно отслеживать свои покупки в приложении», - отметил заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Вадим Власов.

У карты «Мир» есть собственная программа лояльности, которая позволяет экономить на ежедневных расходах. С ее помощью можно совершать выгодные покупки в магазинах, обедать в ресторанах и кафе, выбирать полезные подписки, путешествовать с кешбэком до 30%.

Список акций от карты «Мир» обновляется каждый месяц.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.