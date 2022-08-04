Пензячек приглашают пройти обследование в онкодиспансере

04.08.2022 | 09:12

В субботу, 13 августа, с 9:00 до 14:00 в областном онкологическом диспансере состоится очередной день открытых дверей, посвященный ранней диагностике заболеваний молочной железы и кожи.

Записаться на прием можно в рабочее время по телефону 8 (937) 422-64-54. В день приема необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В преддверии дня открытых дверей пациенткам, наблюдающимся с фиброзно-кистозными изменениями в молочных железах по месту жительства, будет выполнена маммография, чтобы специалисты онкодиспансера консультировали их на основании результатов исследования.

Пройти предварительное обследование молочных желез можно в субботу, 6 августа, с 9:00 до 13:00, а также с 8 по 12 августа с 12:00 до 14:00 в областном онкодиспансере. Для записи на маммографию следует позвонить по телефону 8 (937) 422-64-54.

«Рак молочной железы занимает одно из первых мест среди всех онкологических заболеваний, поэтому очень важно выявлять его на ранних стадиях. Чем раньше болезнь будет диагностирована, тем эффективнее будет лечение», - цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области главврача онкодиспансера Антона Столярова.