Пензенцы узнают мифы о бесплодии и реальное положение дел

04.08.2022 | 17:12

В пятницу, 5 августа, в 11:00 состоится очередной онлайн-эфир Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Его проведет заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья перинатального центра Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко Наталья Андреева.

Тема разговора - «Бесплодие: мифы и реальность». Участники онлайн-встречи узнают, какие сложности надумывают себе супружеские пары и какова реальная ситуация с точки зрения специалистов.

Задать вопросы специалисту можно будет как во время трансляции, написав сообщение в чате, так и заранее, направив их на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru и указав в теме письма «Вопрос специалисту».

«Присоединиться к онлайн-эфиру можно в группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.