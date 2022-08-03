Общество

В МЧС рассказали, чем грозит беспечность при включенной плите

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В ГУ МЧС по Пензенской области предупредили о возможных трагических последствиях, которыми грозит несоблюдение ряда правил при пользовании газовой плитой.

Когда еда подгорает, появляется специфический запах. Возникает дым, который не всегда распространяется за пределы квартиры. Вокруг раскаленной посуды температура повышается, может загореться еда в кастрюле или масло на сковороде. Также могут вспыхнуть легковоспламеняемые материалы, стоящий рядом шкаф, висящие занавески или лежащие прихватки. Пластмассовые изделия, например ручки кастрюли или разделочная доска, начинают плавиться, выделяя смертельно ядовитые вещества со специфическим запахом.

Опасность представляет и одежда кулинара, сделанная из синтетического материла. Если она вспыхнет, ожоги могут оказаться смертельными.

Случаи, когда пензенцы забывают о готовящейся на газе пище, нередки. Так, в многоэтажке на улице Кижеватова дым от сгоревшей пищи разошелся по всему стояку. Однако жители квартиры, в которой произошло задымление, этого не заметили. Они продолжали спать, пока их не разбудили прибывшие пожарные.

«Если вы почувствовали запах гари, идущий из подъезда, постарайтесь выяснить, откуда он исходит. Иногда бывает достаточно постучаться в соседнюю дверь, чтобы разбудить уснувшего человека и тем самым предотвратив худшее. Но, конечно, если вы сомневаетесь или не удается найти хозяина жилья с источником запаха, надо немедленно сообщить об этом по телефону службы спасения 01, с мобильного - 101, 112», - обращаются к жителям области сотрудники пресс-службы ведомства.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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