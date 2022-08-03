В двух районах области выявлена незаконная добыча песка

03.08.2022 | 15:43

В Нижнеломовском и Бессоновском районах области выявлена незаконная добыча песка. Ее обнаружили сотрудники регионального минлесхоза и Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области.

Один нелегальный карьер нашли юго-восточнее села Аршиновка Нижнеломовского района. Большегрузная техника грузила и вывозила песок.

На место самовольного пользования недрами немедленно были вызваны сотрудники местной полиции для установления лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечения их к ответственности.

Еще одно место разработки песка было выявлено в полутора километрах северо-восточнее коттеджного поселка Тополя села Бессоновка. Там имелись свежие следы пребывания большегрузной техники.

«За пользование недрами без лицензии предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностных лиц до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц до одного миллиона рублей», - предупредили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.