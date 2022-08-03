Общество

В двух районах области выявлена незаконная добыча песка

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В Нижнеломовском и Бессоновском районах области выявлена незаконная добыча песка. Ее обнаружили сотрудники регионального минлесхоза и Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области.

Один нелегальный карьер нашли юго-восточнее села Аршиновка Нижнеломовского района. Большегрузная техника грузила и вывозила песок.

На место самовольного пользования недрами немедленно были вызваны сотрудники местной полиции для установления лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечения их к ответственности.

Еще одно место разработки песка было выявлено в полутора километрах северо-восточнее коттеджного поселка Тополя села Бессоновка. Там имелись свежие следы пребывания большегрузной техники.

«За пользование недрами без лицензии предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностных лиц до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц до одного миллиона рублей», - предупредили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Нужно оштрафовать расхитителей природных ресурсов на 1 000 рублей!!!

Гость||

Всхрюкнул?

Гость||

ну раз не лопатой добывали какое незаконное? там бумажка поди имелась итп, в России воровать вагонами гораздо безопасней чем украсть велосипед

Гость||

а в легальном уже накладно приобретать

Имя: Гость
Комментарий:

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