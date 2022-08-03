Народные приметы не заставили пензенцев завершить купальный сезон

03.08.2022 | 18:41

Гражданину Египта Абдуле Мохаммеду Эльбазу с трудом с помощью Google Переводчика удалось рассказать о русской народной примете, связанной с Ильиным днем. Студент пензенского вуза сидел на берегу и думал, стоит ли лезть в воду после полученных знаний.

А вот Любовь Смагинская из озера на Засеке почти не выходила. Бывший бухгалтер совхоза-техникума, в отличие от иностранца, с фольклором знакома, говорит, календарь предков не всегда совпадает с современным.

«Погода всю неделю будет стоять до 30 °С. Я живу на пятом этаже, жара у меня там, а здесь спасаюсь. И на пенсии мы, где-то надо отдыхать», - отметила пензячка Любовь Смагинская.

Плескались у берега и юные жители областного центра. Школьники в приметы не верят и стараются не терять ни одного дня последнего месяца летних каникул, тем более что купальный сезон в этом году начался позже обычного: холодный май, нежаркий июнь.

«Нормальная водичка», - пояснил школьник.

Тем временем сотрудники МЧС в очередной раз призывают граждан, отдыхающих у водоемов, быть предельно осторожными, не злоупотреблять алкоголем, следить за купающимися детьми.

На реках и озерах Пензенской области за этот неполный сезон погиб 21 человек, из них трое несовершеннолетних.