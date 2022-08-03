Общество

Народные приметы не заставили пензенцев завершить купальный сезон

Печать
Telegram

Гражданину Египта Абдуле Мохаммеду Эльбазу с трудом с помощью Google Переводчика удалось рассказать о русской народной примете, связанной с Ильиным днем. Студент пензенского вуза сидел на берегу и думал, стоит ли лезть в воду после полученных знаний.

А вот Любовь Смагинская из озера на Засеке почти не выходила. Бывший бухгалтер совхоза-техникума, в отличие от иностранца, с фольклором знакома, говорит, календарь предков не всегда совпадает с современным.

«Погода всю неделю будет стоять до 30 °С. Я живу на пятом этаже, жара у меня там, а здесь спасаюсь. И на пенсии мы, где-то надо отдыхать», - отметила пензячка Любовь Смагинская.

Плескались у берега и юные жители областного центра. Школьники в приметы не верят и стараются не терять ни одного дня последнего месяца летних каникул, тем более что купальный сезон в этом году начался позже обычного: холодный май, нежаркий июнь.

«Нормальная водичка», - пояснил школьник.

Тем временем сотрудники МЧС в очередной раз призывают граждан, отдыхающих у водоемов, быть предельно осторожными, не злоупотреблять алкоголем, следить за купающимися детьми.

На реках и озерах Пензенской области за этот неполный сезон погиб 21 человек, из них трое несовершеннолетних.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте