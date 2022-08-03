Банк «Кузнецкий» предлагает воспользоваться сейфовыми ячейками

03.08.2022 | 11:16

Банк «Кузнецкий» сохранит деньги и ценности. Самое безопасное средство накопления и хранения драгоценностей - это сейфовая ячейка. Банк «Кузнецкий» предлагает воспользоваться сейфовой ячейкой для ценных бумаг, денежных средств или совершения сделки купли-продажи.

Такая услуга позволит защитить средства, например при продаже квартиры или машины. Сейфовая ячейка используется для гарантии получения денег от покупателя.

Стоимость аренды зависит от срока хранения и размера ячейки. По всем вопросам следует обращаться в головной офис по адресу: ул. Красная, д. 104, и в ДО «Кузнецкий» по адресу: г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 151.

Более подробную информацию можно узнать на сайте www.kuzbank.ru либо по бесплатному телефону 8 800 100 64 10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.