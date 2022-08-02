Жители дома на улице Рахманинова дождались ремонта коммуникаций

02.08.2022 | 19:33

С морально и физически устаревшими коммуникациями жильцы пятиэтажки по адресу Рахманинова, 13, решили расстаться. Их проект по замене инженерных сетей вошел в число победителей программы по грантовой поддержке социальных инициатив граждан.

«Хорошо, что такая программа существует, она позволяет нам на условиях софинансирования выполнять крупномасштабные задачи. Мы выиграли в этом году грант 750 тысяч рублей, общая сумма у нас 1 миллион 886 тысяч. Наши деньги - это все остальные», - сообщила управляющая ЖСК «Метеорит» Зарина Рыбалкина.

С мастерами, которым можно доверить работу по замене коммуникаций в квартирах и в подвале, сложностей не возникло. Геннадий Иванович Конаков зарекомендовал себя с лучшей стороны. Сантехник с многолетним стажем знает все проблемные места в доме.

По условиям контракта до декабря должны заменить канализационные, водопроводные стояки в квартирах, обновить сети в подвале. Постепенно от одного подъезда к следующему движется команда мастеров.

«Хорошее состояние общедомовых коммуникаций - это минус 50% головной боли. Это никаких аварий, бесперебойная работа дома, отсутствие отключений воды», - подчеркнула Зарина Рыбалкина.

«В 2022 году в Октябрьскую администрацию было подано 17 проектов на участие. 10 проектов стали победителями. Это утепление фасадов, асфальтировка, ремонт труб», - отметила начальник отдела администрации Октябрьского района г. Пензы Елена Чевардина.

Двор девятиэтажки на проспекте Строителей отсыпают щебнем. Здесь по решению большинства собственников жилья решили заасфальтировать проезд вдоль дома.

«Не будет таких больших ям. На протяжении всего времени сюда даже не подъезжали такси, спецтехника, скорая помощь, потому что было невозможно проехать», - рассказала жительница дома № 152а на проспекте Строителей Юлия Гарипова.

«Площадь большая, не ремонтировалась ни разу за 20 с лишним лет, поэтому была уже насущная проблема», - пояснила управляющая ТСЖ «Монолит» Татьяна Колтыгина.

Что касается прежнего покрытия, им планируют отсыпать парковочные места для автомобилистов из этого дома.