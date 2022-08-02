В Пензу приехали участники экспедиции в Приэльбрусье

02.08.2022 | 20:41

«Я не был готов к такой красоте. Невероятные виды, очень красиво! Такого я точно не ожидал. Идти на одном уровне с облаками, идти над облаками - что-то невероятное», - рассказал студент Егор Ерошкин.

То, что будущий учитель физики увидел в Приэльбрусье, останется в памяти на всю жизнь. Студент впервые попал в горы в составе пензенской группы юниоров и педагогов дополнительного образования. На протяжении многих лет такие экспедиции не устраивались - и вот участники оказались на высоте.

Организаторами категорийного похода выступил коллектив Многофункционального туристско-спортивного центра имени Татьяны Тарасовны Мартыненко, а также руководство клуба «Пенза».

Одним восхождением были достигнуты сразу две цели.

«Для юниорской сборной этот поход потом будет участвовать в первенстве Приволжского Федерального округа в дисциплине «маршруты, горный поход». Вторая часть - педагогическая, педагоги образовательных организаций нашей Пензенской области повышали свою квалификацию», - сообщила старший методист Многофункционального туристско-спортивного центра им. Т. Т. Мартыненко Мария Пономарева.

«Мы прошли около ста километров. Преодолели два категорийных перевала и еще два некатегорийных. Прошли по красивейшим интересным местам», - отметил председатель спортивно-туристского клуба «Пенза» Николай Стенькин.

Развитие экспедиционной деятельности, повышение мастерства педагогов, привлечение молодежи к активному образу жизни... Задач перед теми, кто продвигает туризм, много.

Реки вброд, подъемы и спуски - какие только препятствия не преодолели участники похода первой категории сложности! Восемь студентов и столько же педагогов стали одной командой.

«И подъемы были затяжные. Я не скажу, что мне было просто. Но, как говорится в песне, если бодрость и отвагу ты с собой не захватил, ты не сделаешь ни шагу. Поэтому маршрут я прошла, похудела на 4 килограмма», - поделилась педагог дополнительного образования Ирина Смагина (г. Нижний Ломов).

С вершин, а самая высокая точка была 3 700 метров над уровнем моря, новички вернулись уже другими людьми, влюбленными в горы.