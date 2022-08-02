Общество

Пензенской гимназии № 1 выделят участок под спортплощадку

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В понедельник, 1 августа, на совещании в администрации Пензы рассматривался вопрос о выделении земли для организации комплексной спортивной площадки гимназии № 1.

Для этих целей будет выделен участок между гимназией и Пензенским медицинским колледжем. На планерке в мэрии управление градостроительства и архитектуры города отчиталось о формировании и передаче данного участка в бессрочное пользование.

Пензенская гимназия № 1 является одним из старейших учебных заведений России, а ее историческое здание - объектом культурного наследия федерального значения. Благодаря обустройству площадки у гимназистов улучшатся условия для занятий физкультурой и спортом.

Еще одной темой для обсуждения стала судьба здания детского сада № 122 на улице Рахманинова, 19. По данным Управления образования Пензы, микрорайон нуждается в дополнительном корпусе для гимназии «САН».

Специалистам поручено просчитать ориентировочную стоимость возможной реконструкции здания либо строительства нового объекта и составить план действий, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

Всё для детишек элиты - а остальные школы в говне! До сих пор окна деревянные приходится родителям заклеивать!

Гость||

А в гимназии для чиновничьих детишек учатся во вторую смену?

Гость||

Похоже капец стадиону.

Есть мнения сколько этаже вбахахает застройщик на месте специально разваленного чинушкми Темпа?

Гость||

Когда начнут заниматься школами для обычных детей, а не только гимназиями да лицеями с типа-гениальными детьми?!

Гость||

Все учебные заведения занимались спортом на стадионе Темп

Теперь точно личинкам ылиты выделят спецплощадку

Гость||

09.33 для чего?

Гость||

Гость писал(a):

для чего?
согласен - в программу геноцида россиян это не вписывается!

Гость||

Опять про Рисан трут всё))))

Знаем что они Труд застроят -ЗНАЕМ и надеемся что руководителей Рисана и всех чинушей у них на прикорме когда нибудь привлекут к уголовной ответственности!!

Имя: Гость
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