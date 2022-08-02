Пензенской гимназии № 1 выделят участок под спортплощадку

В понедельник, 1 августа, на совещании в администрации Пензы рассматривался вопрос о выделении земли для организации комплексной спортивной площадки гимназии № 1.
Для этих целей будет выделен участок между гимназией и Пензенским медицинским колледжем. На планерке в мэрии управление градостроительства и архитектуры города отчиталось о формировании и передаче данного участка в бессрочное пользование.
Пензенская гимназия № 1 является одним из старейших учебных заведений России, а ее историческое здание - объектом культурного наследия федерального значения. Благодаря обустройству площадки у гимназистов улучшатся условия для занятий физкультурой и спортом.
Еще одной темой для обсуждения стала судьба здания детского сада № 122 на улице Рахманинова, 19. По данным Управления образования Пензы, микрорайон нуждается в дополнительном корпусе для гимназии «САН».
Специалистам поручено просчитать ориентировочную стоимость возможной реконструкции здания либо строительства нового объекта и составить план действий, сообщили в пресс-службе мэрии.
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