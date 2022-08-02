Партия ЕР организовала работу волонтеров-медиков на Донбассе

02.08.2022 | 12:02

На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России», отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании бюро высшего совета партии.

«Из них 15 - в ДНР, 10 - в ЛНР, 3 - в Харьковской области, 8 - в Запорожье и 1 центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР - Дмитрий Саблин, за ЛНР - Виктор Водолацкий, за Харьковской областью - Артем Туров, за Херсоном - Игорь Кастюкевич, за Запорожьем - Артем Бичаев.

Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», - рассказал Андрей Турчак.

Он отметил также, что при содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе, сообщает ER.ru.

«Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ», - пояснил секретарь генсовета партии.

Помимо этого, в рамках акции «Единой России» и Минпросвещения «Книги - Донбассу» собрано более 150 тысяч книг. Действие акции расширено и на освобожденные территории.

«Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», - напомнил Андрей Турчак.

Руководитель Единого волонтерского центра в Пензенской области Марина Чарыкова подчеркнула, что с первого дня проведения спецоперации регион оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, тем, кто остался в ЛДНР, и помогает в восстановлении районов на освобожденных территориях.

«Ранее секретарь реготделения партии «Единая Россия», губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко заявил, что наш регион взял шефство над Пологовским районом Запорожской области для помощи в восстановлении местной инфраструктуры. Пензенские специалисты будут помогать в восстановлении дорожной и социальной инфраструктуры. Как отметил глава региона, особенное внимание будет уделено объектам ЖКХ.

На днях в Пологовский район Запорожской области из нашего региона уже доставили первую партию гуманитарного груза. В нее вошли продукты питания, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления водоснабжения в районе. Как и в первые дни, помощь в сборе и комплектовании груза оказали пензенские организации, жители региона и, конечно же, волонтеры», - уточнила Марина Чарыкова.