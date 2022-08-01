В Спутнике отметили День Военно-Морского Флота

01.08.2022 | 16:41

В воскресенье, 31 июля, сотни людей в тельняшках прибыли в Город Спутник, где на фонтанной площади традиционно прошла торжественная часть празднования Дня Военно-Морского Флота России.

Участники поздравили пензенских моряков и вспомнили о героических подвигах их предшественников.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин вручил благодарности ветеранам флота.

Перед зрителями выступили артисты пензенской филармонии. Над акваторией прозвучали залпы салюта, а над площадью подняли Андреевский флаг.

Юбилейный для Города Спутника сезон в разгаре. Еще больше событий - в афише на сайте penza-sputnik.ru.