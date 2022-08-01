В Спутнике отметили День Военно-Морского Флота

В воскресенье, 31 июля, сотни людей в тельняшках прибыли в Город Спутник, где на фонтанной площади традиционно прошла торжественная часть празднования Дня Военно-Морского Флота России.
Участники поздравили пензенских моряков и вспомнили о героических подвигах их предшественников.
Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин вручил благодарности ветеранам флота.
Перед зрителями выступили артисты пензенской филармонии. Над акваторией прозвучали залпы салюта, а над площадью подняли Андреевский флаг.
Юбилейный для Города Спутника сезон в разгаре. Еще больше событий - в афише на сайте penza-sputnik.ru.
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