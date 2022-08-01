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Общество

В Каменском районе увековечили память героев Первой мировой войны

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Память об этих людях будет жить вечно. В селе Кевдо-Мельситово Каменского района гордятся своими земляками - героями Первой мировой войны. Торжественный митинг посвятили открытию новой мемориальной плиты полным кавалерам Георгиевских крестов четырех степеней Григорию Чернышеву, Никифору Янову и Василию Котельникову.

«В эту историческую несправедливую войну были втянуты десятки стран Европы. Сегодня наша задача - помнить о том историческом событии, отдавая дань предкам, нашим героям, которые сражались в годы Первой мировой войны», - сообщила заместитель главы администрации Каменского района Ольга Логачева.

Одним из инициаторов установки мемориала стал известный каменский краевед Вячеслав Гришаков.

«За плечами каждого из этих людей стоят ратные подвиги, причем не по одному, а по четыре. Четыре степени креста Георгия - это означало то, что даже при входе в офицерское собрание такого кавалера генералы вставали и отдавали честь. Вот такое уважение было простому солдату», - отметил он.

Чтобы по крупицам собрать полную информацию о героях, Вячеславу Гришакову понадобилось пять лет. Всего установлена 691 фамилия жителей Кевдо-Мельситова, принимавших участие в боевых действиях во время Первой мировой войны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Молодец,Гришаков!!!

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