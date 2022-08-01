Почтовые ящики пензенцев из-за рекламы превратились в мусорные

01.08.2022 | 13:03

Пензенец Максим К. попросил помощи в решении проблемы с рекламными компаниями, которые, по его мнению, засоряют почтовые ящики горожан.

«Сделайте, пожалуйста, что-нибудь... Ладно бы по 1 клали, так там по 7, по 20 бывает... Вместо почтовых ящиков получается мусорный ящик», - возмутился мужчина на странице губернатора во «ВКонтакте».

На его жалобу отреагировал представитель регионального правительства. Он пояснил, что на распространение бумажной рекламы предварительное согласие адресата не требуется.

«Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия, если распространитель не докажет, что такое согласие было получено. Он обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Поскольку рекламные листовки размещены на бумажном носителе и распространяются в подъездах многоквартирного дома, соответственно, требования Закона «О рекламе» на такую информацию не распространяются. По поводу незаконного распространения рекламы жители могут обратиться в Министерство ЖКХ Пензенской области через виртуальную приемную https», - говорится в ответе.

Вместе с тем заявлено, что руководство компании, на листовки которой пожаловался Максим, проведет с сотрудниками отдела активных продаж «работу о недопущении подобных ситуаций в будущем».