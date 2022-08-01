Пензенские моряки вспомнили времена службы на флоте

01.08.2022 | 19:52

Под Андреевским флагом к Колоколу памяти. В Засечном собралось дружное братство праздновать День Военно-Морского Флота России. Кто в парадной форме, кто просто в тельняшке - но у них много общего, есть что вспомнить.

«Возмужал, конечно, я после службы. Я служил на Дальнем Востоке, в городе Владивосток, 19-я бригада подводного плавания», - рассказал моряк Алексей Липатов.

«На нашем корабле была традиция. Мы когда ходили в походы, собирался весь экипаж и мы лепили пельмени. И потом варили их и кушали. Так что у нас все дружно. Флот - это огромная семья», - отметил моряк Михаил Телин.

Штатские не отходили от выставок боевой славы морского собрания и краеведческого музея - рассматривали экспонаты, с которыми у морских волков связана часть жизни.

Спасательный гидрокомбинезон для Олега Чурочкина не просто украшение вернисажа. Он больше 20 лет служил на Тихоокеанском флоте, член экипажа подводной лодки К-211.

«Надевается через голову, пристыковывается, открывается клапан. Здесь специальный регенеративный патрон и два баллона», - пояснил член Пензенского морского собрания Олег Чурочкин.

Десятки тысяч пензенцев гордятся своей причастностью к морскому братству. В годы Великой Отечественной земляки отдавали жизни ради победы, шестеро стали Героями Советского Союза.

«Хочется всем в этот праздник пожелать прежде всего здоровья, как можно больше позитива в этой жизни. И, как моряки говорят, всем вам по жизни 7 футов под килем! Честь имею», - произнес председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

В сухопутной Пензе члены морского братства не остаются без дела. На торжественной церемонии им вручили заслуженные награды.