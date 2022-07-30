Сетевое издание|18+|Суббота|30 июл 2022|15:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Заречном заменили 4 200 уличных светильников

Печать
Telegram

В Заречном завершается масштабная замена уличных светильников, начатая в 2021 году.

В закрытом городе уже установлено 4 200 новых энергосберегающих светильников - они более экономичны, надежны и удобны, чем старые. Полный план включает замену более чем 4 800.

«Все работы (их осталось провести в районе центральной проходной, у санатория «Заречье» и у бассейна в 18-м микрорайоне, а также на нескольких внутриквартальных территориях) будут завершены в 2022 году», - проинформировали в пресс-службе администрации города.

Кроме того, в Заречном на территории опережающего социально-экономического развития должна быть введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция для обеспечения работы резидентов ТОСЭР.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото www.zarechny.zato.ru
0
0
0
 
Гость||

Вот в Пензе бы так работали. К сожалению, не могут

Гость||

Гость писал(a):

Вот в Пензе бы так работали. К сожалению, не могут
К счастью! Если у тебя перед окнами фонари с новым светодиодным освещением заснуть невозможно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте