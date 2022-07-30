В Заречном заменили 4 200 уличных светильников

30.07.2022 | 14:11

В Заречном завершается масштабная замена уличных светильников, начатая в 2021 году.

В закрытом городе уже установлено 4 200 новых энергосберегающих светильников - они более экономичны, надежны и удобны, чем старые. Полный план включает замену более чем 4 800.

«Все работы (их осталось провести в районе центральной проходной, у санатория «Заречье» и у бассейна в 18-м микрорайоне, а также на нескольких внутриквартальных территориях) будут завершены в 2022 году», - проинформировали в пресс-службе администрации города.

Кроме того, в Заречном на территории опережающего социально-экономического развития должна быть введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция для обеспечения работы резидентов ТОСЭР.