Пензенцы снова проявили свою экологическую сознательность

30.07.2022 | 18:00

Как только в Пензе стали проводить ежемесячную акцию «Зеленая суббота», Людмила Зайцева стала постоянной ее участницей.

«У нас много набирается вещей, которые малы, не носятся. Выбрасывать рука не поднимается - и так мусора каждый день много. Приносим сюда и что-нибудь подбираем», - рассказала жительница Пензы.

«Зеленая суббота» - это, по сути, цивилизованная и экологичная расчистка домашнего пространства. Акции проходит под определенной тематикой. В этот раз принесли в основном комнатные растения и принадлежности для их посадки, элементы интерьера, посуду.

«Мы дарим вещам новую жизнь. То, что остается после акции, передаем в благотворительный фонд нуждающимся людям», - пояснила соорганизатор экоакции Оксана Петулько.

Одновременно рядом прошла акция по приему вторсырья «Это вам не мусор» - здесь принимают различные виды пластика, батарейки, лампочки, блистеры от таблеток. Горожане специально не выкидывают их вместе с другими отходами, а собирают дома в течение месяца, чтобы потом сдать для дальнейшей утилизации.

«Все лето мы проводим акции в одном месте - около кинотеатра «Октябрь». У нас уже появились постоянные посетители, людей становится все больше - это не может не радовать», - отметила соорганизатор мероприятия Надежда Кузнецова.

Экоакции проходят каждую последнюю субботу месяца.