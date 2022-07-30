Главбуха управления МВД Пензы уволили из-за финансовых нарушений

30.07.2022 | 12:23

В Пензе суд отказал бывшему главбуху городского управления МВД в удовлетворении иска о признании незаконными приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении, восстановлении на службе и взыскании компенсации.

Истица последние 11 лет трудилась главным бухгалтером УМВД РФ по городу Пензе и на момент удаления с должности имела звание майора внутренней службы. Основанием для ее увольнения стало заключение по результатам служебной проверки, выявившей нарушения, в частности необоснованное списание средств, выданных полицейским на командировочные расходы.

Суд пришел к выводу, что главбух не приняла мер для предупреждения нарушений, не обеспечила соблюдение финансовой дисциплины, не организовала надлежащий учет поступающих средств и таким образом нарушила требования своего должностного регламента.

Из-за таких попущений стали возможными нарушения со стороны коллег истицы. При внешнем благополучии была создана действующая несколько лет схема, позволявшая бесконтрольно и безнаказанно расходовать казенные деньги.

«Установлено, что ведущий бухгалтер бухгалтерии УМВД России по г. Пензе необоснованно присваивала денежные средства, которые получала от сотрудников, прибывших из командировки, для внесения в кассу. Она умышленно вносила в приходные кассовые ордера недостоверные, заниженные суммы остатка, указанного в авансовом отчете», - уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Суд пришел к выводу, что увольнение главбуха полностью соответствует требованиям законодательства. Решение не вступило в законную силу.