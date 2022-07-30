Общество

Главбуха управления МВД Пензы уволили из-за финансовых нарушений

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В Пензе суд отказал бывшему главбуху городского управления МВД в удовлетворении иска о признании незаконными приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении, восстановлении на службе и взыскании компенсации.

Истица последние 11 лет трудилась главным бухгалтером УМВД РФ по городу Пензе и на момент удаления с должности имела звание майора внутренней службы. Основанием для ее увольнения стало заключение по результатам служебной проверки, выявившей нарушения, в частности необоснованное списание средств, выданных полицейским на командировочные расходы.

Суд пришел к выводу, что главбух не приняла мер для предупреждения нарушений, не обеспечила соблюдение финансовой дисциплины, не организовала надлежащий учет поступающих средств и таким образом нарушила требования своего должностного регламента.

Из-за таких попущений стали возможными нарушения со стороны коллег истицы. При внешнем благополучии была создана действующая несколько лет схема, позволявшая бесконтрольно и безнаказанно расходовать казенные деньги.

«Установлено, что ведущий бухгалтер бухгалтерии УМВД России по г. Пензе необоснованно присваивала денежные средства, которые получала от сотрудников, прибывших из командировки, для внесения в кассу. Она умышленно вносила в приходные кассовые ордера недостоверные, заниженные суммы остатка, указанного в авансовом отчете», - уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Суд пришел к выводу, что увольнение главбуха полностью соответствует требованиям законодательства. Решение не вступило в законную силу.

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Гость||

Ээ.

Подставили барышню.

Главный всегда в теме.

Без его ведома,мышь не проскочит.

Как там Дима Грунтов,не при делах?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Там много есть такого, друг Гораций,

чего не снилось нашим

едроцам

Гость||

Видимо, обошлись малой кровью. Там, если копнуть... Вот тебе и правоохранители.

Гость||

... Суд пришел к выводу, что увольнение главбуха полностью соответствует требованиям законодательства...

- Ну и что дальше? Обворованное государство молча стерпит ущерб? Это что за подача информации? Многолетние финансовые нарушения - и вряд ли это возможно без соучастия. Вы народ не разводите своей глупой лирикой.

Гость||

ВОР должен сидеть в тюрьме! Это я сказал, Жеглов.

Гость||

Тут важно что нам скажет генерал

Гость||

Распогонить ненужные службы,боольше полиыии на улицы

Имя: Гость
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