Общество

Вопрос о поддельных протоколах вынесли на обсуждение

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Мертвые души с правом голоса периодически появляются в реальном мире. К жизни их пробуждают управляющие компании, которые готовы любыми способами завоевывать многоквартирные дома.

Протоколы собраний - это официальные документы, а закон не приемлет фальсификации бумаг.

«Тяжело собрать всех собственников, набрать 2/3 голосов для решения каких-либо вопросов. но необходимость прописана жилищном кодексом. Ответственность за неисполнение существует в рамках уголовного законодательства», - напомнил старший оперуполномоченный УЭБ и ПК УМВД России по области Валерий Холодков.

Сейчас в Кузнецке рассматривается подобное дело, в Петрозаводске за подделку протоколов и выставление двойных квитанций на четыре года колонии осудили директора управляющей организации, в Саранске председателя ТСЖ приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

В министерстве ЖКХ и ГЗН собрали представителей советов домов, руководителей кооперативов и товариществ - их призывают все время быть начеку. Привлечь УК к ответственности сложно.

«Для них это бизнес. Когда собственники ставят подпись, не глядя в протокол, не глядя в бюллетень, ответственность управляющая компания за это нести не будет. Мы просим вас обращать внимание на все эти моменты, самолично проверять эти документы при смене, при внутренних вопросах», - призвал первый заместитель министра ЖКХ и ГЗН области Андрей Цесарев.

«Как разъяснить людям: голубчик, ты собственник на такую-то долю? Не знают и не хотят знать! Плюс пофигизм - 80%», - констатировала председатель совета дома № 74 на ул. Калинина Ленина Иванова.

Встречи с представителями домов в министерстве продолжатся, так же как и проверки законности управления домами. Несколько громких судебных дел должны отбить охоту у организаций оперировать мертвыми душами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Сегодня кто хитровыепанный может любую бумажку подделать и ничего ему кроме дохода не будет

Гость||

Сирожа когда к иа по8едет? пора уже

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