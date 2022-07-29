Вопрос о поддельных протоколах вынесли на обсуждение

Мертвые души с правом голоса периодически появляются в реальном мире. К жизни их пробуждают управляющие компании, которые готовы любыми способами завоевывать многоквартирные дома.
Протоколы собраний - это официальные документы, а закон не приемлет фальсификации бумаг.
«Тяжело собрать всех собственников, набрать 2/3 голосов для решения каких-либо вопросов. но необходимость прописана жилищном кодексом. Ответственность за неисполнение существует в рамках уголовного законодательства», - напомнил старший оперуполномоченный УЭБ и ПК УМВД России по области Валерий Холодков.
Сейчас в Кузнецке рассматривается подобное дело, в Петрозаводске за подделку протоколов и выставление двойных квитанций на четыре года колонии осудили директора управляющей организации, в Саранске председателя ТСЖ приговорили к полутора годам лишения свободы условно.
В министерстве ЖКХ и ГЗН собрали представителей советов домов, руководителей кооперативов и товариществ - их призывают все время быть начеку. Привлечь УК к ответственности сложно.
«Для них это бизнес. Когда собственники ставят подпись, не глядя в протокол, не глядя в бюллетень, ответственность управляющая компания за это нести не будет. Мы просим вас обращать внимание на все эти моменты, самолично проверять эти документы при смене, при внутренних вопросах», - призвал первый заместитель министра ЖКХ и ГЗН области Андрей Цесарев.
«Как разъяснить людям: голубчик, ты собственник на такую-то долю? Не знают и не хотят знать! Плюс пофигизм - 80%», - констатировала председатель совета дома № 74 на ул. Калинина Ленина Иванова.
Встречи с представителями домов в министерстве продолжатся, так же как и проверки законности управления домами. Несколько громких судебных дел должны отбить охоту у организаций оперировать мертвыми душами.
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Сегодня кто хитровыепанный может любую бумажку подделать и ничего ему кроме дохода не будет