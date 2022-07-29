В Пензенской области компания «Русмолко» начала уборку зерновых

29.07.2022 | 13:42

«Русская молочная компания», один из крупнейших производителей молока в стране, начала уборочную кампанию в Пензенской области. Страда началась в середине июля. Специалисты «Русмолко» планируют завершить ее в оптимальные агротехнические сроки.

«Русмолко» ведет сельскохозяйственные работы на общей площади в 32 400 гектаров в восьми районах области: Пачелмском, Наровчатском, Башмаковском, Каменском, Пензенском, Кузнецком, Нижнеломовском и Сердобском. К сбору урожая привлечено 120 единиц техники: зерноуборочные комбайны, автотранспорт для перевозки зерна. На полях трудится около 150 человек.

Наибольший объем работ запланирован в Пачелмском районе, где компания уберет 7,9 тысячи гектаров зерновых. По 6 тысяч гектаров намечено убрать в Наровчатском и Башмаковском районах. В Каменском районе зерновые и зернобобовые будут собраны с площади в 3,9 тысячи гектаров, в Пензенском - с 3,2 тысячи, в Кузнецком - с 2,3 тысячи, в Нижнеломовском и Сердобском районах - с 1,5 тысячи гектаров в каждом.

В планах компании - собрать более 160 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур: по 30 тысяч тонн озимой и яровой пшеницы, более 40 тысяч тонн ярового ячменя, 57 тысяч тонн кукурузы на зерно, а также горох и вику-овес.

Растениеводство - стратегически важное направление деятельности «Русмолко». Под управлением компании находится 152 000 га земли, сформирован полный производственный цикл, включающий производство, хранение и переработку зерна.