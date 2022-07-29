В пензенских колониях отмечают юбилей российского императора

29.07.2022 | 08:59

Для заключенных, отбывающих наказание на территории Пензенской области, организовали серию мероприятий, приуроченных к 350-летию Петра I.

«В юбилейный год во всех исправительных учреждениях региона проходят литературно-просветительские мероприятия, посвященные государственному деятелю и реформатору», - сообщили в УФСИН со ссылкой на начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Владимира Анчихрова.

Так, в литературном кружке в колонии-поселении № 12 в селе Сосновка прошел урок, посвященный роли первого российского императора в творчестве А. С. Пушкина.

«Осужденные ознакомились с интересными фактами об эпохе правления и основных реформах Петра I, узнали много нового о нем как о разностороннем человеке», - пояснили в УФСИН.

В 2021 году в пензенских колониях отметили 200-летний юбилей русского писателя и философа Ф. М. Достоевского (его произведения - одни из наиболее популярных в среде осужденных). Для заключенных провели вечера с участием литературоведов и писателей.