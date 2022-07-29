Общество

В пензенских колониях отмечают юбилей российского императора

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Для заключенных, отбывающих наказание на территории Пензенской области, организовали серию мероприятий, приуроченных к 350-летию Петра I.

«В юбилейный год во всех исправительных учреждениях региона проходят литературно-просветительские мероприятия, посвященные государственному деятелю и реформатору», - сообщили в УФСИН со ссылкой на начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Владимира Анчихрова.

Так, в литературном кружке в колонии-поселении № 12 в селе Сосновка прошел урок, посвященный роли первого российского императора в творчестве А. С. Пушкина.

«Осужденные ознакомились с интересными фактами об эпохе правления и основных реформах Петра I, узнали много нового о нем как о разностороннем человеке», - пояснили в УФСИН.

В 2021 году в пензенских колониях отметили 200-летний юбилей русского писателя и философа Ф. М. Достоевского (его произведения - одни из наиболее популярных в среде осужденных). Для заключенных провели вечера с участием литературоведов и писателей.

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Источник — фото 58.fsin.gov.ru
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Гость||

так у него вроде в октябре др, у пахана

Гость||

Йоперный театр. То картины им таранят, то Петю один. А на правой груди профиль Рембрандта, а на левой Петруша анфас

Гость||

Это очень хорошо знать и помнить свою историю, а главное счить своих предков.

Но вот почему то в областном центре даже бюста этому Императору России - Петру I нет, а уж про присвоение его имени центральной улицы тем более, и даже Царю основателю города Пензы тоже нет. Вот вам и сохранения истории, зато других учим.

Гость||

В Сосновке сидят люди за нечаянные, неосторожные преступления, так что там они большинство культурные и достигшие чего то в жизни. В том числе Тоцкий там сидел, хозяин магазинов и ТЦ, в него мотоцикл врезался т и пацаны убились, а ему тюрьма была. 2

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Ничтяк.

Гость||

Золотые петухи на груди наколоты..........Только синии они и ни крапа золота

Гость||

Мда....я думал дна мы давно достигли

Имя: Гость
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