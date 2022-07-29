Общество

Фестиваль «Кинометрия»: второй кинопоказ состоится 31 июля

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В воскресенье, 31 июля, пройдет второй кинопоказ под открытым небом в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе интернет-провайдером «Ростелеком».

Зрители увидят драму «Малышка на миллион» (16+) из коллекции цифрового видеосервиса Wink.

В центре сюжета - история тренера по боксу Фрэнка Данна, который переживает не лучшие времена. Из-за сложных отношений со своей дочерью он долгое время не позволял себе привязываться к кому-либо, боясь вновь пережить потерю. Однако все меняется, когда в его тренировочном зале появляется Мэгги.

«Малышка на миллион» - хит середины нулевых и лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Драма, в которой сыграли Хиллари Суонк, Клинт Иствуд и Морган Фриман, рассказывает про внутренний стержень и стимулы человека в спорте. Фильм получил высокую оценку зрителей онлайн-кинотеатра Wink. Я приглашаю молодежь и взрослых на наш второй кинопоказ», - отметил пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

Всех гостей второго киносеанса ждут тематические площадки, фотозона и фуд-корт. Перед просмотром картины среди посетителей «Кинометрии» пройдет розыгрыш сертификатов на бесплатную двухмесячную подписку «Трансформер» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 249 телеканалов и 50 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов.

Сеанс начнется в 20:30 на открытой площадке на Ульяновской, 91а, (напротив гипермаркета «Вектор» вблизи федеральной трассы М5 «Урал»).

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Гость||

А что такое отвратительное отношение у Ростелекома к своим клиентам?И качество услуг хромает?И у здания Ростелекома нет тротуара,зато есть парковка?Как маломобильным гражданам к ним попасть?

Гость||

Гость писал(a):

А что такое отвратительное отношение у Ростелекома к своим клиентам?И качество услуг хромает?И у здания Ростелекома нет тротуара,зато есть парковка?Как маломобильным гражданам к ним попасть?
Читаю разных в интернете, там все крестятся, когда спрыгивают с ростелекома!

Имя: Гость
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