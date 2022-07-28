В Пензе обсудили идею создания этнодеревни

28.07.2022 | 18:45

Нечто подобное самарскому проекту теперь хотят создать и в Пензенской области.

Концепцию этнопарка обсудили за круглым столом чиновники, краеведы и представители национально-культурных автономий. Все они сошлись во мнении, что где-то в Пензе или рядом с ней хорошо бы построить нечто вроде деревни, где сооружения демонстрировали бы жизнь и быт разных народов.

«Нужно определить место. В принципе, уже есть предложения, сейчас над этим работаем. Хотелось бы, чтобы в ближайшую пятилетку у нас такая деревня появилась», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Пензенская область многонациональна. Представителям разных автономий хочется, чтобы другие знали как можно больше об их культуре и традициях. Пока о них рассказывают в основном на фестивалях, а этнопарк может стать постоянной площадкой.

«Было бы очень хорошо для всех, мы давно о таком мечтали и знаем, что оно есть - в Саратовской области, в Самарской», - заявил руководитель узбекской национально-культурной автономии г. Пензы Сатимбай Бердиев.

Если принять за основу этнодеревни уже существующий населенный пункт, то можно серьезно сэкономить.

«Всегда боюсь, когда говорят о проектах на несколько миллиардов. Если говорить о таком крупном комплексе, как этнодеревня, то планку такую и ставить. В Чувашии, например, порядка 10 миллиардов ушло в свое время», - рассказал заместитель директора Пензенского краеведческого музея Виктор Кладов.

Ильдар Мавлюдов рассказал о планах сделать гастрономический туризм спецификой Пензенской области. Владельцам кафе и ресторанов настоятельно рекомендовано подумать над включением в меню блюд, которые можно попробовать только здесь.