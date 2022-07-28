Общество

В Пензе девочка из Донбасса осталась без родительского попечения

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Суд признал отсутствие родительского попечения над 14-летней девочкой, прибывшей в Пензу из Донецка.

Она приехала 22 февраля со своей крестной матерью, которую управление образования Пензы в марте назначило временным опекуном на 6 месяцев. Сейчас женщина с девочкой живут в пункте временного размещения.

Крестная школьницы предъявила документы о том, что в 2014 году ее мать была лишена родительских прав и прервала отношения с дочерью. Отец после тяжелой травмы стал инвалидом и не может себя обслуживать. За ним ухаживает бабушка, которая была опекуном внучки в Донецке.

Когда началась спецоперация, бабушка попросила крестную девочки забрать ее с собой в Россию, а сама осталась заботиться о сыне. Так женщина со своей крестницей оказались в Пензе.

Прокурор Железнодорожного района подал судебный иск в защиту прав ребенка, и суд признал девочку оставшейся без попечения родителей.

Как пояснили в пресс-службе суда, установление этого факта необходимо для того, чтобы несовершеннолетней предоставили меры социальной поддержки и защиты.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ваащщще глубоко фиолетово.

Гость||

Конечно, но деньги на это берут с таких вон, кому фиолетово.

Гость||

А какое гражданство у девочки? Готовятся документы для удочерения? На мой взгляд, странная суета, своих детей полно и дела до них нет никому.

Имя: Гость
Комментарий:

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