Общество

В палаточном лагере под Пензой работают педагоги школы МЧС

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Жизнь наполнена мероприятиями спортивно-патриотической направленности, живут ребята не в корпусах, а палатках. Такой лагерь, в который стремятся попасть не только пензенские подростки, но и из соседних регионов, функционирует в поселке Мичуринском.

«Успех этого лагеря именно в том, что, если посмотреть на детей, которые прошли через смену, то они не совершают никаких правонарушений, не замечены в употреблении каких-либо психоактивных веществ. Цель, я считаю, достигнута», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова.

«Сотовые телефоны мы не запрещаем, интернет здесь есть, но у них практически нет времени. Два профильных занятия по два часа: одно - до обеда, второе - после тихого часа», - сообщил начальник лагеря Дмитрий Кудашев.

Занятость молодежи организована по нескольким направлениям: физическая подготовка, ориентирование и выживание в лесу, основы скалолазания.

Девочки наравне с мальчиками проходят все подготовленные инструкторами и воспитателями задания. Работают с детьми в палаточном лагере педагоги школы МЧС и люди, которые прослужили в армии не один десяток лет. Это уже третья смена, ее продолжительность - 12 дней.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Санэпидемстанция проверила?

Кто готовит еду?

По дурным нормам на костре нельзя...

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