Пензенцам напомнили о повышении платы за содержание жилья

28.07.2022 | 12:20

Управляющая организация не имеет права в одностороннем порядке изменять плату за содержание жилого помещения и начислять ее в размере, превышающем установленный на общем собрании собственников.

Если владельцы жилья в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, то он устанавливается органом местного самоуправления.

«Это единственный случай, когда размер платы может быть установлен без согласия собственников», - подчеркнули в Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

В Пензе собственники жилья, не принявшие решения о выборе способа управления многоквартирным домом и о размере платы за содержание, платят за эту услугу по следующим расценкам за 1 кв. м общей площади:

- в многоэтажных домах (9-14 этажей) со всеми видами благоустройства - 18,06 руб./мес.,

- в многоэтажных домах (6-8 этажей) со всеми видами благоустройства - 18,01 руб./мес.,

- в многоэтажных домах до 5 этажей без лифта и мусоропровода, с холодным и горячим водоснабжением, газовыми колонками - 14,26 руб./мес.

В случае если управляющая организация увеличила плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в одностороннем порядке, собственники и пользователи помещений вправе обратиться в министерство через сайт ГИС ЖКХ либо лично.

Посетить министерство, чтобы подать заявление, можно по будним дням с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 110. При себе нужно иметь паспорт.

Также по данным вопросам можно позвонить в отдел контроля и мониторинга за начислением платы за коммунальные услуги 8 (8412) 222-390.