Новым владельцам жилья нужно переоформить лицевой счет

28.07.2022 | 11:27

Специалисты компании «ТНС энерго Пенза» напомнили клиентам, как не оказаться в числе должников за электроэнергию.

Если потребитель недавно купил, получил в дар или в наследство квартиру или дом, следует сообщить об изменениях в энергосбытовую компанию.

После регистрации собственности необходимо переоформить лицевой счет, чтобы не выплачивать чужие долги за электроэнергию. Сделать это можно без посещения офиса - на «ТНС энерго Пенза».

При этом к электронному обращению достаточно прикрепить:

- данные паспорта нового владельца;

- копию документа о праве собственности (выписка из ЕГРН);

- справку о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении (при наличии).

После получения обращения специалисты компании актуализируют информацию о новом собственнике и количестве лиц, зарегистрированных в жилом помещении. Изменения будут отражены в квитанции, а на электронную почту поступит уведомление о переоформлении лицевого счета.